Киев, , 16:31 — REGNUM В белорусском вопросе Украине надо на время «побыть Швейцарией», заявил журналистам в кулуарах Рады сегодня, 25 августа, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Давид Арахамия JTs

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То есть, уточнил соратник Зеленского, Украине надо быть «максимально нейтральной», чтобы не повышать риски военной угрозы.

«Учитывая то, что мы имеем на востоке фронт, то иметь еще один фронт на севере нам невыгодно. Поэтому нам надо немного повременить с какими-то осуждениями на эту тему», — заявил Арахамия.

Вместе с тем политик уточнил, что сейчас озвучивает свою личную позицию, а обсуждения данного вопроса на заседании фракции еще не было.

ИА REGNUM напоминает, что накануне экс-президент Петр Порошенко в очередной раз жестко раскритиковал нынешнюю власть Украины за отсутствие четкой позиции по Белоруссии, заявив, что это вредит имиджу государства и угрожает национальной безопасности.

При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что Украина, наоборот, чересчур вмешивается в ситуацию и заставляет Белоруссию провести новые выборы.