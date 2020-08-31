Санкт-Петербург, 31 августа, 2020, 15:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурга началось масштабное производство сурдомасок, которые позволят в условиях ограничительных мер в связи с пандемией учителям общаться с детьми с нарушением слуха. Об этом 31 августа сообщили в петербургской детской социальной киностудии «Жираф».

Киностудия «Жираф» Первая тысяча сурдомасок будет передана учителям 1 сентября.

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Как отметили в администрации киностудии, 1 сентября петербургские школы распахнут двери для учеников, но в отличие от предыдущих лет, дети с ограниченными возможностями по слуху не смогут включиться в образовательный процесс. Из-за пандемии коронавируса педагоги будут вынуждены общаться со школьниками через маски, чтобы не подвергать себя и подрастающее поколение опасности заразиться.

«Глухие люди общаются между собой и внешним миром при помощи мимики, артикуляции, эмоции и жестов. Маска возвела стену между миром глухих и внешним миром. На данный момент эта проблема актуальна, так как совсем скоро дети пойдут в школы», — пояснили в киностудии.

В киностудии не отрицают, что соблюдение мер безопасности в учебных заведениях необходимо. Однако отмечают, что детям с нарушением слуха учеба и так дается не просто, а артикуляция — необходимая составляющая учебного процесса детей. Учитель в «глухой» маске ничему не сможет научить ребят, которые не слышат.

«Мы успешно работаем с глухими и слабослышащими детьми на протяжении многих лет, изучили и обобщили весь существующий опыт пошива масок в разных странах, провели свои эксперименты. Теперь, мы с радостью можем сказать, что шьем свои сурдомаски», — заявили в «Жирафе».

В настоящий момент в планах у киностудии сшить партию в тысячу штук и подарить учителям коррекционных школ Санкт-Петербурга. Проект осуществляется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.