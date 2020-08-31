Ташкент, 31 августа, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жителей республики с Днем независимости — торжественная церемония состоялась в комплексе «Куксарой», сообщили 31 августа в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Узбекистанский лидер заявил, что в стране закладывается фундамент новой «эпохи Возрождения», а инициатором перемен является народ республики. «Как бы ни было сложно, сколько бы средств и усилий ни потребовалось, ни один гражданин Узбекистана не останется на произвол судьбы», — сказал Мирзиёев.

По его словам, в стране продолжается работа по развитию промышленности и сельского хозяйства. Во время своего выступления глава государства выразил признательность Всемирному банку, Международному валютному фонду и других международным организациям.

Напомним, 31 августа 1991 года Верховный Совет Узбекской ССР принял постановление «О провозглашении государственной независимости Республики Узбекистан». День независимости в стране отмечается 1 сентября.

Читайте также: Жители Узбекистана в День независимости отдохнут три дня подряд