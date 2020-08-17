Ташкент, , 09:13 — REGNUM Жителей Узбекистана ждет три выходных дня в честь Дня независимости республики. Это следует из соответствующего указа главы государства, опубликованного в национальной базе данных законодательства республики.

30 августа — выходной день, воскресенье. 31 августа — выходной, перенесенный с субботы 29 августа. 1 сентября — праздничный день. Отмечается, что пятница, 29 августа, будет рабочим днем для пятидневной и для шестидневной рабочей недели.

Напомним, День независимости в Узбекистане отмечается 1 сентября в честь провозглашения независимости республики 31 августа 1991 года.

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