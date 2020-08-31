Минск, 31 августа, 2020, 13:31 — ИА Регнум. Сейчас в Белоруссии «признаки гибридной войны» прослеживаются и выражаются в том, что на население постсоветской республики оказывается информационное воздействие, направленное на формирование у него мнения о необходимости противодействия властям. Об этом 30 августа в эфире гостелеканала «Беларусь 1» заявил начальник Научно-исследовательского института Вооруженных сил республики Виктор Тумар.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске. 10.08.2020

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

Говоря об участниках массовых акций протеста в Белоруссии, начальник военного НИИ отметил, что они не осознают факта захвата своего сознания некими деструктивными силами. Тумар считает, что в Белоруссии неназванные организаторы протестных выступлений действуют «точно так же», как в Египте, Венесуэле и на Кубе.

Тумар сравнил церемонию возложения послами стран Евросоюза цветов около минской станции метро «Пушкинская» (где погиб один из манифестантов) с раздачей пирожков на киевском «евромайдане».

Напомним, в 2014 году в Киеве помощник госсекретаря США Виктория Нуланд раздавала не пирожки, а печенье. Отметим, что причиной смерти погибшего в ночь с 10 на 11 августа безоружного манифестанта Александра Тарайковского стал не взрыв некоего неустановленного взрывного устройства, как утверждают власти, а целенаправленный выстрел сотрудника «правоохранительных органов» из оцепления на перекрёстке у минской станции метро «Пушкинская».

Читайте также: Вице-премьер Белоруссии: предприятия останавливают «внешние силы»

«То есть люди реально, то есть, считают, что они выходят, и они выходят на мирные протесты, и они отстаивают свои интересы. Но они заблуждаются в чём? В том, что интересы тех людей, которые дают им эти управляющие воздействия, они с ними расходятся. И это самое главное. Это самое главное: что их интересы — они совершенно разные», — пояснил начальник Научно-исследовательского института Вооруженных сил Белоруссии.

Напомним, массовые акции протеста в Белоруссии начались с вечера 9 августа, когда закончилось голосование на выборах президента Белоруссии. Волнения охватили десятки белорусских городов. Участники мирных массовых протестных выступлений заявляют о фальсификации выборов, требуют их повторного проведения и обращаются к Александру Лукашенко с призывом: «Уходи!».

Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года. Выступая 4 июня перед новым составом правительства, он заявил: «Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивали независимость, суверенитет в свое время. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ: армяне с азербайджанцами не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории. Наконец, никто не знает, как мой другРахмон с пулеметом наперевес входил в столицу Таджикистана для того, чтобы навести порядок. Сколько погибло там людей. Как с бородачами боролись. Забыли, как бывший президентКаримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер — на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну так мы напомним!».

С 30 августа президентский дворец в центре Минска охраняют БТР с крупнокалиберными пулемётами. Лукашенко передвигается по Минску на вертолёте и позирует с автоматом.

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии