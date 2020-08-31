Порт-Морсби, 31 августа, 2020, 13:30 — ИА Регнум. В Папуа — Новой Гвинее более 100 коренных жителей написали коллективное обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой начать в стране православную миссию. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Фонде им. Миклухо-Маклая.

Дарья Драй ИА REGNUM Православие

Отмечается, что обращение местных жителей в православие началось в начале 2020 года с путешествия на острова настоятеля прихода Воздвижения Креста Господня в Тайбэе иерея Кирилла Шкарбуля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) расширил сферу пастырской ответственности на Восточный Тимор и Папуа — Новую Гвинею.

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