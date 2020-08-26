Москва, 26 августа 2020, 11:47 — REGNUM Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) расширил сферу пастырской ответственности на Восточный Тимор и Папуа — Новую Гвинею. Об этом сообщается на сайте РПЦ.
«На заседании (Священного Синода) было принято решение о включении в сферу пастырской ответственности Сингапурской епархии государств Восточный Тимор и Папуа-Новая Гвинея», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, Синод Русской православной церкви на заседании под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла принял решение об освобождении от должности патриаршего экзарха всея Беларуси Павла (Пономарёва).
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