Практически во всех регионах РФ сроки ввода жилья сдвинулись на месяцы
Москва, 31 августа, 2020, 12:39 — ИА Регнум. В России застройщики сдвигают на более поздний срок завершение проектов по возведению жилья. Об этом сообщил заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин.
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В интервью РИА Новости он уточнил, что сроки ввода жилья на два-три месяца позднее были перенесены более чем в 75 регионах России.
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По его словам, объём ввода жилья в России с начала года сократился в годовой динамике на 7,6% и составил 33,6 млн кв. м.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в России на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, темпы ввода жилья сократились более чем на 11%. При этом российский лидер указал на то, что в Архангельской области этот показатель снизился более чем в два раза — свыше 23%.