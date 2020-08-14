Москва, , 13:32 — REGNUM В России на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, сократились темпы ввода жилья. Об этом сегодня, 14 августа, на встрече с врио главы Архангельской области Александром Цыбульским заявил президент РФ Владимир Путин.

Жилые дома Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«У нас в связи с коронавирусом произошло определённое снижение, на 11 с лишним процентов, ввода жилья по стране», — уточнил глава государства.

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При этом российский лидер указал на то, что в Архангельской области этот показатель снизился более чем в два раза — на 23 с лишним процента.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России в I полугодии 2020 года введено 28 млн кв. м жилья, включая многоквартирные дома и жилые дома на земельных участках для садоводства, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди субъектов РФ наибольшие объёмы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где введено 9,2% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья в целом по России.