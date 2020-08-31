Минск, 31 августа, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил председателя Верховного суда республики Валентина Сукало подключиться к работе по обновлению белорусской конституции.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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"Я хочу, чтобы вы все-таки как опытный человек свое слово сказали», — сказал Лукашенко на встрече с Сукало.

По словам белорусского лидера, многие хотят, в том числе в самом судейском сообществе, «некой независимости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о реформировании конституции республики, в Москве считают перспективным.

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