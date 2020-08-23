Москва, , 15:44 — REGNUM Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о реформировании конституции республики, в Москве считают перспективным. Об этом 23 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления на форуме «Территория смыслов», онлайн-трансляция которого ведется в YouTube.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

"Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе — важнейшее предложение — диалог о реформе конституции. Нам кажется, что это тот самый путь, который весьма и весьма перспективен», — сказал глава МИД России.

Кроме этого, он отметил, что обстановка в Белоруссии начинает стабилизироваться, однако это нравится не всем и эти силы пытаются спровоцировать ситуацию в республике на насильственный характер развития.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация готова принять любое решение Белоруссии по общению со своим народом.