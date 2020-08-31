Белгород, 31 августа, 2020, 13:15 — ИА Регнум. Два пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус скончались в Белгороде, сообщили 31 августа в региональном оперативном штабе. Это жители областного центра.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

Скончались двое мужчин, 43 и 72 лет. Оба проходили лечение на базе городской больницы №2 Белгорода.

Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умерли 58 человек.