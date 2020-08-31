Москва, 31 августа, 2020, 10:55 — ИА Регнум. В 2020 году траты родителей на подготовку детей к школе выросли. В среднем они потратили 34 тыс. 858 рублей. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из м∕ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Скоро в школу

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Больше всего денег потрачено на покупку школьной формы, сменной и спортивной обуви — 15 тыс. 415 руб. (в 2019 году — 13 тыс. 431 рубль), на учебники и рабочие тетради — 4 тыс. 195 руб. (+1 076 рублей в сравнении с 2019 г.) и на школьный портфель — 3 тыс. 979 руб.

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В два раза увеличились траты на школьные нужды — с 1 тыс. 781 руб. до 3 тыс. 885 руб., а также на канцелярские товары — до 2 тыс. 633 рубля, на цветы и подарки учителям — 1 тыс. 644 рубля (в 2019 году 1 тыс. 177 руб.).

Опрос проведен 26 августа 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, около трети российских семей (33%) планировали потратить на подготовку детей к школе в 2020 году от 5 до 10 тыс. руб.

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