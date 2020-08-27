Москва, , 15:22 — REGNUM Расходы на сборы ребенка в школу в крупных городах России в 2020 году за год выросли в среднем на 350 руб. Больше потратили жители Самары (+700 руб.), Омска и Воронежа (+600 руб.), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Самые большие расходы из городов-миллионников на подготовку к школе оказались у родителей из Новосибирска: в среднем 9500 на ребенка-школьника, на втором месте — Красноярск (9000 руб.). на третьем Москва — (8700 руб.), в пятерке — Казань (8700 руб.)и Ростов-на-Дону (8600 руб.).

Также в рейтинг городов с самыми большими тратами на сборы в школу вошли: Уфа (8500 руб.), Санкт-Петербург (8500 руб.), Самара (8500 руб.), Омск (8300 руб.), Челябинск (8200 руб.). Нижний Новгород (8100 руб.), Екатеринбург (8100 руб.), Волгоград (7700 руб.) и Воронеж (7400 руб.).

Как сообщало ИА REGNUM, около трети российских семей (33%) планируют потратить на подготовку детей к школе в новом учебном году от 5 до 10 тыс. рублей.

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