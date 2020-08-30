Париж, 30 августа, 2020, 09:37 — ИА Регнум. Американская компания Nike досрочно расторгнет соглашение с бразильским форвардом футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймаром, так как последний собирается подписать контракт с немецкой компанией Puma. Об этом 30 августа сообщает радиостанция RMC Sport.

Granada Неймар

Также, из данных газеты «Фолья ди Сан-Паулу», известно, что Неймар подписал соглашение с Nike первый раз в 13 лет и что сотрудничество между игроком и компанией продолжалось около 15 лет.

Кроме этого, указывается, что контракт на общую сумму $105 млн, который был рассчитан на 11 лет и подписан в 2011 году, будет разорван 31 августа текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что покупка у футбольного клуба «Барселона» его аргентинского нападающего Лионеля Месси, при соблюдении некоторых экономических параметров, одобрена владельцами команды «ПСЖ».