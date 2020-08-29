Париж, , 14:19 — REGNUM Покупка у футбольного клуба «Барселона» его аргентинского нападающего Лионеля Месси, при соблюдении некоторых экономических параметров, одобрена владельцами команды «Пари Сен-Жермен». Об этом 29 августа сообщает испанский портал Sport.es.

Уточняется, что в ПСЖ считают, что им удастся провести трансфер 33-летнего аргентинского футболиста, договорившись при этом с руководством каталонской команды.

Также указывается, что в парижской команде уверены, что покупка Месси будет способствовать сохранению в команде её бразильского форварда Неймара и нападающего Килиана Мбаппе, так как в результате будет создано мощное атакующее трио игроков.

Кроме того, утверждается, что спортивный директор ПСЖ Леонардо проведет прямые контакты с окружением Месси, чтобы прояснить ситуацию и подтвердить полную заинтересованность клуба из Парижа в аргентинце.

При этом в парижской команде полагают, что клуб «Манчестер Сити», также претендующий на то, чтобы Мессии вошел в его состав, не сможет составить ПСЖ конкуренцию в борьбе за игрока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прибыл в команду «Барселона», где уже договорился о встрече с форвардом каталонского клуба Лионелем Месси.