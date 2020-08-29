В Берлине в ходе акции протеста задержаны десятки человек
Берлин, 29 августа, 2020, 21:48 — ИА Регнум. В Берлине в ходе демонстрации против связанных с SARS-CoV-2 ограничительных мер были задержаны десятки человек. Об этом 29 августа сообщила ТАСС представитель полиции.
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По словам источника, столкновения между сотрудниками полиции и митингующими произошли на улице Унтер-ден-линден.
«Протестующие вступили в противостояние с полицией, — сказала представитель правоохранительных органов. — Были проведены задержания».
Точное количество задержанных не называется.
Ранее ряд СМИ сообщал, что между сотрудниками полиции и участниками акции протеста в Берлине произошли столкновения.
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