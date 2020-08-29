Берлин, , 19:23 — REGNUM В Берлине у здания посольства Российской Федерации произошли столкновения между сотрудниками полиции и участниками акции протеста, которые выступают против связанных с SARS-CoV-2 ограничительных мер. Об этом 29 августа сообщила РИА Новости представительница столичной полиции.

Незнайка и полицейские [Цитата из мс Незнайка на Луне. реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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По словам источника, политических мотивов у произошедшего не было, так как действия митингующих не были направлены против российского дипломатического ведомства.

Собеседница агентства уточнила, что протестующие, которые собрались на бульваре Унтер ден Линден, бросали в стражей порядка бутылки и камни. По последним данным, в ходе потасовок были задержаны два человека.

Как передавало ИА REGNUM, массовые протесты жителей Германии против политики властей, связанной с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, проходят в Берлине 29 августа.

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