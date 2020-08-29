Хельсинки, 29 августа, 2020, 20:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о необходимости проведения новых президентских выборов в Белоруссии.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия «Уходи!»

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"Новые выборы являются необходимостью, — сказал Хаависто. — Единственным путём в этом направлении может быть диалог с сегодняшним руководством Белоруссии».

По его словам, к кризису в республике привели выборы главы государства, которые «не были ни свободными, ни честными».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, по итогам которых Александр Лукашенко получил более 80% голосов. Это привело к массовым акциям протеста.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что итоги минувших президентских выборов в Белоруссии страны Европейского союза признавать отказались.

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