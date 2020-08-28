Берлин, , 16:59 — REGNUM Европейский союз обнародует санкционный список по Белоруссии в ближайшие дни. Об этом сообщил 28 августа верховный представитель С по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

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"Список будет подготовлен специальной группой в Совете ЕС в течение ближайших дней и утверждён как можно скорее», — сказал он по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза в Берлине.

Боррель отметил, что в список войдут высокопоставленные официальные лица Минска, но кого именно могут коснуться санкции, он не уточнил.

Напомним, ранее на неделе высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы ЕС сообщил, что под санкции Евросоюза могут попасть 15−20 белорусских чиновников. Ранее в Брюсселе не исключили возможности включения в список самого Александра Лукашенко.

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