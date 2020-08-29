Москва, 29 августа, 2020, 17:50 — ИА Регнум. 29 августа в Российской Федерации скончался 90-летний народный артист СССР Владимир Андреев. Об этом сообщил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский со ссылкой на актрису Наталью Селезневу, которая являлась супругой Андреева.

«Сказка про царя Салтана», реж. Александр Птушко, СССР, 1966 Владимир Андреев в роли царя Салтана

По его словам, народный артист СССР, у которого «была ишемическая болезнь сердца», умер на даче.

Заславский добавил, что Театр имени Ермоловой взял на себя организацию похорон артиста. Собеседник агентства отметил, что прощание с Андреевым, по предварительной информации, пройдет 2 сентября.

Как передавало ИА REGNUM, 29 августа в США на 43-м году жизни скончался актёр Чедвик Боузман, наиболее известный по роли супергероя Черная Пантера в кинематографической вселенной Marvel.

Читайте также: В США скончался актер, сыгравший Черную Пантеру в киновселенной Marvel