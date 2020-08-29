Вашингтон, , 09:06 — REGNUM В США скончался актёр Чедвик Боузман, наиболее известный по своей роли супергероя Черная Пантера в кинематографической вселеннойMarvel. Об этом сообщается на его официальной странице в сети микроблогов Twitter.

«С неизмеримой печалью подтверждаем кончину Чедвика Боузмана», — сказано в сообщении.

Боузман скончался на 43-м году жизни.

Известно, что в 2016 году у актера диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который затем перешел в четвертую стадию. В течение четырех лет Боузман боролся с заболеванием.

Умер Боузман у себя в доме в окружении семьи.