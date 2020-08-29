Вильнюс, 29 августа, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Европейский союз с согласия официального Минска готов принять участие в поисках решения кризиса в Белоруссии. Об этом 29 августа заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

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«Все (в ЕС) хотят активно участвовать в разрешении кризиса. Беда в том, что режим (власти Белоруссии) не идут ни на какой диалог», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что итоги минувших президентских выборов в Белоруссии страны Европейского союза признавать отказались.

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