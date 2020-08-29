Горловка, ДНР, 29 августа, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поселок Зайцево на севере Горловки. Об этом 29 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

«В 11:40 (совпадает с московским) украинские силовики открыли огонь по поселку Зайцево», — отметили в СЦКК.

В сообщении отмечается, что украинские военные применяли стрелковое оружие, а также выпустили одну гранату ВОГ-17.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа в управлении Народной милиции ДНР сообщили, что бойцы ВСУ нарушили режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия «Вольво-центр» в Донецке.

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