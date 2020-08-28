Донецк, , 23:53 — REGNUM Режим прекращения огня нарушили ВСУ, обстреляв «Вольво-центр» в Донецке, сообщает 28 августа управление Народной милиции ДНР.

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

Обстрел ВСУ устроили 28 августа в 18:55 мск. «Вольво-центр» был атакован из стрелкового оружия.

«Выстрелы были неприцельными и не угрожали жизням наших военнослужащих и мирных граждан, — сообщили в Народной милиции. — Подразделения НМ вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня и не поддаваясь на провокацию противника».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в предыдущий раз режим прекращения огня в ДНР был нарушен ВСУ 20 августа.

Читайте подробнее: ВСУ один раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР

Читайте ранее в этом сюжете: Кравчук за общение с Донецком и Луганском: «Это мы делаем вид, что их нет»