Барселона, Испания, 29 августа, 2020, 13:51 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прибыл в команду «Барселона», где уже договорился о встрече с аргентинским форвардом каталонского клуба Лионелем Месси. Об этом 29 августа сообщает издание Marca со ссылкой на Jugones.

Thomas Rodenbücher Хосеп Гвардиола

«Главный тренер «горожан» находится в Барселоне, отдыхает перед стартом (английской) Премьер-лиги. Как вчера сообщил Jugones, Гвардиола и Месси уже договорились о встрече, чтобы узнать, перейдет ли аргентинец в «МС», — говорится в сообщении.

При этом «МС» является главным претендентом на 33-летнего игрока, которого «Барселона» готова отпустить только за €700 млн отступных, прописанных в контракте Месси.

Также известно, что сам футболист намерен покинуть каталонский клуб в качестве свободного агента, использовав спорный пункт в своем контракте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что форвард футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси недоволен тем, что руководство каталонской команды не идет ему навстречу в вопросе ухода.