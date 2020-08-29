Барселона, Испания, , 11:01 — REGNUM Аргентинский нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси недоволен тем, что руководство каталонской команды не идет ему навстречу в вопросе ухода. Об этом 29 августа сообщает El Mundo Deportivo.

Лионель Месси Кирилл Венедиктов

По данным источника, 33-летний аргентинец злится на то, что президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу считает принципиальным, чтобы Месси ушел из команды только за €700 млн отступных, как это прописано в контракте игрока.

Также уточняется, что Бартомеу провел консультации с юристами, сообщившими ему, что в случае, если футболист уйдет из «Барселоны» по согласию сторон, это можно будет истолковать как растрату средств клуба.

Отметим, действующее соглашения между Лионелем Месси и «Барселоной» рассчитано до лета 2021 года.