Ташкент, 29 августа, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Узбекистан рассматривает возможность возобновления регулярных рейсов с Турцией, ОАЭ, Белоруссией и Казахстаном с начала сентября, сообщили 29 августа в пресс-службе министерства транспорта Узбекистана.

Gennady Misko Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways

Следите за развитием событий в трансляции: «Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция»

Пассажиры, которые будут вылетать в Узбекистан из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (так называемые красные рейсы) должны будут предоставить сертификат об отрицательном результате тестирования на коронавирус методом ПЦР не позднее, чем за 72 часа до вылета. Сертификат должен быть на английском или русском языках.

Пассажиры, которые будут вылетать в республику из стран со сниженным уровнем заболеваемости COVID-19 (так называемая желтая зона) должны будут предоставить сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, проведенного или методом ПЦР, или посредством экспресс-тестирования.

Читайте также: Более 900 граждан Узбекистана вернулись домой из Ростовской области