Ташкент, , 09:42 — REGNUM Комиссия по борьбе с коронавирусом в Узбекистане организовала поезд для вывоза 927 граждан республики из Ростовской области, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Узбекистана.

Поезд отбыл со станции «Первомайская» 23 августа и прибыл в Наманганскую область 27 августа. Пассажирский поезд был запущен по договоренности с Россией и Казахстаном.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа граждане Узбекистана отправились со станции «Кинель» в Самарской области на специальном поезде. Состав доставит домой 900 пассажиров.

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