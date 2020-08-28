Донецк, 28 августа, 2020, 23:53 — ИА Регнум. Режим прекращения огня нарушили ВСУ, обстреляв «Вольво-центр» в Донецке, сообщает 28 августа управление Народной милиции ДНР.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Обстрел ВСУ устроили 28 августа в 18:55 мск. «Вольво-центр» был атакован из стрелкового оружия.

«Выстрелы были неприцельными и не угрожали жизням наших военнослужащих и мирных граждан, — сообщили в Народной милиции. — Подразделения НМ вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня и не поддаваясь на провокацию противника».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в предыдущий раз режим прекращения огня в ДНР был нарушен ВСУ 20 августа.

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