Донецк, 20 августа 2020, 16:13 — REGNUM Об одном нарушении режима прекращения огня за сутки на линии разграничения в ДНР сообщает 20 августа Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
По донецким данным, атака велась на горловском направлении с применением гранатомета.
Кроме того, ВСУ дважды применили беспилотники — в нарушение дополнительных мер контроля перемирия: в районе населённых пунктов Широкино и Водяное.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 августа, Народная милиция ДНР заявила, что ВСУ запустили дрон в районе Водяного.
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