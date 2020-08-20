Донецк, , 16:13 — REGNUM Об одном нарушении режима прекращения огня за сутки на линии разграничения в ДНР сообщает 20 августа Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ ведёт обстрел Mil.gov.ua

По донецким данным, атака велась на горловском направлении с применением гранатомета.

Кроме того, ВСУ дважды применили беспилотники — в нарушение дополнительных мер контроля перемирия: в районе населённых пунктов Широкино и Водяное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 августа, Народная милиция ДНР заявила, что ВСУ запустили дрон в районе Водяного.

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