Оттава, 28 августа, 2020, 23:46 — ИА Регнум. Канада продлила действие запрета на въезд в страну большинству иностранных путешественников из-за продолжающейся эпидемии коронавируса, 28 августа сообщает агентство Associated Press.

Флаг Канады

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Министр общественной безопасности Канады Билл Блэр заявил в Twitter, что ограничительные меры будут действовать как минимум до 30 сентября.

Отдельные ограничения на границе Канады и Соединенных Штатов не продлялись и по прежнему действуют до 21 сентября.

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