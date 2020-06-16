Оттава, , 21:47 — REGNUM Граница между США и Канадой будет закрыта ещё 30 дней по решению властей обоих государств. Об этом 16 июня сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе ежедневного обращения к нации.

Трюдо подтвердил продление режима закрытия канадско-американской границы на 30 дней, до 21 июля. Как пояснил премьер Канады, такое решение было принято властями США и Канады для безопасности граждан обеих стран на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

Премьер-министр не уточнил, когда будет обсуждаться решение об отмене ограничений на пересечение границы между США и Канадой.

Напомним, решение о закрытии границы между США и Канадой было принято на фоне угрозы распространения коронавируса 21 марта. Премьер-министр Трюдо пояснил, что граница будет открыта только после того, как власти обеих стран убедятся в безопасности перемещения граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США и Канады могут оставить границу между двумя государствами закрытой до середины июля.

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