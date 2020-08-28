Coca-Cola объявила о сокращении тысяч сотрудников
Вашингтон, 28 августа, 2020, 17:13 — ИА Регнум. Компания Coca-Cola намерена сократить тысячи сотрудников из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, 28 августа сообщает агентство Reuters.
Coca-Cola
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Крупнейший в мире производитель напитков объявил о предлагаемом добровольном увольнении 4000 рабочих в США, Канаде и Пуэрто-Рико и скором предложении аналогичных сделок с персоналом на других рынках.
«Ожидается, что добровольная программа сократит количество вынужденных увольнений», — сказано в заявлении Coca-Cola.
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