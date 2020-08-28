Санкт-Петербург, 28 августа, 2020, 16:45 — ИА Регнум. В Петербурге стартовало ежегодное вакцинирование населения. В 2020 году для иммунизации против гриппа и ОРВИ будут использовать вакцину, включающую три актуальных штамма вируса гриппа, отличных от штаммов 2019 года. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Прививка

Вакцинация проводится ежегодно за два-три месяца до начала сезонного подъема заболеваемости. В 2020 году для иммунизации против гриппа и ОРВИ будут использовать вакцины российского производства УЛЬТРИКС КВАДРИ и СОВИГРИПП. Препараты прошли регистрацию в России и разрешены к применению.

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По словам исполняющего обязанности директора НИИ гриппа Дмитрия Лиознова, технология производства вакцин в России отработана десятилетиями, она ничем не отличается от зарубежных производств.

Особое внимание будет уделяться вакцинации групп риска — детей, пожилых людей, медицинских работников и педагогов, людей, страдающих хроническими заболеваниями. Всего предполагается привить более 3,2 млн жителей города, в том числе более 488 тысяч детей.

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