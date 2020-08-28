Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM Предстоящая вакцинация от сезонного гриппа в Петербурге должна охватить не менее 60% жителей, или 3 млн 200 тыс. горожан, в том числе более 488 тысяч детей. Об этом сообщили 28 августа в Смольном.

По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции «в этом году прививки от гриппа и пневмонии приобретают особое значение». Он напомнил, что грипп может усугубить течение любого заболевания, в том числе COVID-19.

«Каждый из нас должен подумать о том, чтобы обезопасить себя и окружающих. В первую очередь это касается врачей, учителей, воспитателей. Но считаю, что позаботиться о себе должен каждый», — заявил Александр Беглов.

Вакцинация петербургских детей от сезонного гриппа начнется уже 31 августа.

Начало эпидемического подъема гриппа ожидается в ноябре, а пик эпидемии обычно приходится на период с декабря по март. Для формирования иммунитета после прививки требуется две-три недели.

Напомним, опасной особенностью осени 2020 года может стать микст-инфекция — одновременная циркуляция гриппа и коронавирусной инфекции.

Как заявил главврач инфекционной больницы им. Боткина Денис Гусев, «ожидаемый штамм вируса — абсолютно новый, и население не имеет к нему даже частичного иммунитета».

В случае будущей вакцинации уже от коронавируса, между вакцинами нужно сделать перерыв в четыре недели.

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