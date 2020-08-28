Берлин, 28 августа, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Симптомы отравления ингибиторами холинэстеразы у российского блогера Алексея Навального постепенно проходят, сообщили 28 августа в берлинской клинике Charite.

Кирилл Загурский ИА Красная Весна Алексей Навальный

Врачи заявляют, что его жизни ничто не угрожает. А вот относительно возможных последствий отравления прогноз дать сложно. Российский пациент по-прежнему находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что Навальный отравился каким-то препаратом, содержащим ингибиторы холинэстеразы, в Charite заявили 24 августа.

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