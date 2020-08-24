Берлин, , 19:47 — REGNUM Берлинская клиника Charite вышла на версию об отравлении российского блогера Алексея Навального спустя четыре дня после того, как она была обозначена в России.

Так, сегодня, 24 августа, Charite опубликовала заявление, согласно которому Навальный, «возможно, он был отравлен».

При этом называется группа веществ, которыми он мог быть отравлен — блокаторы холинэстеразы.

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Отметим, что ингибирование холинэстеразы (ферментов в человеческом организме) вызывает дезорганизацию процессов и может привести к летальному исходу.

При этом немецкие врачи отмечают, что субстрат, который был использован для применения блокаторов холинэстеразы, не определён.

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Напомним, в российских СМИ версия отравления Навального появилась в первый же день. Эту версию сразу же начали проверять Роспотребнадзор, а затем МВД РФ — оба ведомства Томской области, где, предположительно, мог быть отравлен блогер (плохо ему стало в самолёте, следовавшем из Томска).

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