Берлин, 28 августа, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Инцидент с российским блогером Алексеем Навальным не должен влиять на ход проекта «Северный поток — 2». Об этом заявила 28 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Трубы для газопровода «Северный поток — 2»

«Наше мнение — «Северный поток — 2» должен быть завершён», — подчеркнула канцлер.

Меркель отметила, что строительство газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию через Балтийское море является экономическим проектом, и увязывать его с «делом Навального» нецелесообразно.

Глава германского правительства высказалась против экстерриториальных санкций США.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Навальный был доставлен в берлинскую клинику в связи с резким ухудшением состояния. Сначала его лечили омские врачи. Причина болезни блогера пока не установлена.

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