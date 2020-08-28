Меркель: «Северный поток — 2» нужно достроить
Берлин, 28 августа, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Инцидент с российским блогером Алексеем Навальным не должен влиять на ход проекта «Северный поток — 2». Об этом заявила 28 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине.
«Наше мнение — «Северный поток — 2» должен быть завершён», — подчеркнула канцлер.
Меркель отметила, что строительство газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию через Балтийское море является экономическим проектом, и увязывать его с «делом Навального» нецелесообразно.
Глава германского правительства высказалась против экстерриториальных санкций США.
Как сообщало ИА REGNUM, блогер Навальный был доставлен в берлинскую клинику в связи с резким ухудшением состояния. Сначала его лечили омские врачи. Причина болезни блогера пока не установлена.
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