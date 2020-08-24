Берлин, , 20:24 — REGNUM Отравление российского блогера Алексея Навального, ведь именно об этом сообщили в клинике Charite, должно быть расследовано «до последней детали», заявила 24 августа германский федеральный канцлер Ангела Меркель.

Заявление Меркель сделала совместно с Хайко Маасом, возглавляющим МИД Германии, узнав результаты анализов Навального, сделанных в Charite.

«Согласно заявлению команды врачей Charite, данные клинических исследований указывают на отравление Алексея Навального», — говорится в заявлении.

Германские деятели фактически указали на то, что Навальный — не простой гражданин, а представитель российской оппозиции, причём весьма известный. И поэтому власти России должны расследовать его «отравление» особенно тщательно, «до последней детали».

Авторы заявления потребовали, чтобы расследование было «прозрачным». Также они заявили, что виновные должны быть найдены и наказаны.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, германская клиника Charite объявила, что рассматривает версию об отравлении Навального. При этом точных данных пока нет.

Стоит напомнить, что Charite тесно связана с фондом Сinema for Рeace Foundation. Основатель Cinema for Peace Foundation Джейк Бизилдж 20 августа, когда Навальный оказался в омской больнице, предложил перевезти пациента в Charite.

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Напомним, что участник арт-группы Pussy Riot Пётр Верзилов в 2018 г. был также доставлен в Charite. Помог ему тогда также Бизилдж. Ещё одним пациентом, доставленным в Charite с отравлением был в 2004 г. Виктор Ющенко — на тот момент кандидат в президенты Украины.

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