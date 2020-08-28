Москва, 28 августа, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Более половины жителей России (57%) хотят, чтобы президентом Белоруссии оставался Александр Лукашенко. Таковы данные опроса «Левада-центра».

(сс) Rakoon Резиденция президента Белоруссии

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Читайте также: Как поступить Лукашенко: советы жителей России

Желают видеть во главе Республики Беларусь кандидата от оппозиции 17% российских граждан. Безразлично относятся к тому, кто возглавляет союзное государство, — 18%. Затруднились с ответом 8%.

По мнению 48% граждан РФ, выборы президента Белоруссии прошли честно. Уверены в фальсификации выборов 36%. Затруднились ответить 12% респондентов.

Опрос проведен 20−26 августа 2020 года. Опрошен 1601 гражданин РФ старше 18 лет в 50 субъектах РФ. Статпогрешность не превышает 1,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России в ходе опроса дали советы, как поступить Александру Лукашенко в беспорядками в Белоруссии.

Читайте также: Жители России назвали причины массовых протестов в Белоруссии