Москва, , 12:41 — REGNUM Чтобы погасить беспорядки в Белоруссии, Александру Лукашенко надо пойти на переговоры с протестующими, найти компромисс и остаться во главе государства. Так читают 58% жителей России, приводит данные «Левада-центр».

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По мнению 17% опрошенных, Лукашенко стоит согласиться на переговоры с протестующими о передаче власти и уйти в отставку. Силой подавить протест и остаться во главе государства предлагают 12%, сбежать из страны — 5%.

В реальности большинство граждан РФ (45%) предполагают, что Лукашенко всё же пойдет на переговоры с протестующими и останется во главе государства, а 35% думают, что он силой подавит протест и останется во главе страны.

Опрос проведен 20−26 августа 2020 года. Опрошен 1601 гражданин РФ старше 18 лет в 50 субъектах РФ. Статпогрешность не превышает 1,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, одна их основных причин массовых протестов и беспорядков в Белоруссии — провокации зарубежных сил. В этом уверены 39% жителей России.

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