«Шушкевич врёт»: о предложении изменить статус русского языка в Белоруссии
Минск, 28 августа, 2020, 11:32 — ИА Регнум. Экс-глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич откровенно врёт. Врёт в каждом слове, отмечает шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик, комментируя его предложение изменить статус русского языка в Белоруссии:
Как сообщало ИА REGNUM, Шушкевич ранее заявил о том, что из белорусской нации якобы «всякими Лукашенками» выдавили белорусский язык и культуру. Он считает, что государственным языком должен быть один — белорусский. При этом, по его мнению, для русского языка в Белоруссии угрозы нет.
Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»
Ранее об этом: Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии