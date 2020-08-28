Минск, , 06:42 — REGNUM Предложение сделать белорусский язык единственным государственным языком Белоруссии, лишив этого статуса русский язык, сделал бывший глава Верховного совета республики Станислав Шушкевич 27 августа в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».

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Политик пожаловался на то, что белорусский язык якобы был «выдавлен». При этом он отметил, что между народами России и Белоруссии никогда не было межнационального противостояния.

Станислав Шушкевич «У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру.

При этом, по словам Шушкевича, переход на белорусский язык как единственный официальный будет «сложным и длительным».

Напомним, русский язык стал вторым государственным в Белоруссии в 1995 году после внесения соответствующих поправок в конституцию республики. 22 августа белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не допустит «ползучего уничтожения» русского языка в стране.

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