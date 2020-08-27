Санкт-Петербург, 27 августа, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Петербургские эксперты предупредили жителей города об опасностях, которые могут произойти в осеннюю пору. Осложнить эпидемиологический сезон этого года может микст-инфекция. Об этом 27 августа заявила и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Ирина Катаева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вакцинация

В настоящий момент в Санкт-Петербурге стартует прививочная кампания против гриппа. Главной особенностью осени 2020 года может стать микст-инфекция — одновременная циркуляция гриппа и коронавирусной инфекции.

«В России этой осенью ожидается циркуляция четырех штаммов гриппа А и Б, три из которых обновленные. Это значит, что ранее население с ними не сталкивалось. Все вакцины эффективны и безопасны», — отметила Катаева.

На данный момент циркуляция гриппа в Санкт-Петербурге не замечена, поэтому прививку от него можно сделать в сентябре. Как и в прошлом году, вакцинацию можно будет сделать не только в поликлинике, но и в машинах медицинской помощи, которые будут дежурить возле станций метро.

В свою очередь и.о. директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов отметил, что, в случае вакцинации человека и от гриппа, и от коронавируса, необходимо будет соблюсти интервал. Между вакцинами нужно сделать перерыв в четыре недели.

«Когда мы говорим о вакцине от коронавирусной инфекции, это абсолютно новый препарат, и лучше вакцинацию разнести по времени. Вакцинация будет проходить в рамках клинических исследований, это чистый эксперимент», — подытожил эксперт.

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