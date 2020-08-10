Москва, , 07:13 — REGNUM Более тяжёлая форма коронавирусной пневмонии может ожидать предстоящей осенью граждан России. Об этом 10 августа заявил главный врач-иммунолог Санкт-Петербурга, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в своём интервью газете «Известия».

Тотолян отметил, что в настоящее время сложно предположить, как будет вести себя новая коронавирусная инфекция в сочетании с сезонными штаммами гриппа, а также с другими видами коронавируса. Также сложно сделать предположения, как будут переносить инфекцию те, кто соблюдал жёсткий режим самоизоляции.

Иммунолог высказал опасения, что граждане России могут столкнуться с более тяжёлым течением болезни, нежели это наблюдалось у пациентов весной. Тотолян порекомендовал быть «психологически готовыми» к такому развитию событий.

При этом эксперт исключил вероятность повторного введения ограничительных мер в масштабах всей страны.

Арег Тотолян «Могут быть вспышки в отдельных населенных пунктах, и тогда резонными будут локальные ограничительные меры, где-то с закрытием школ и вузов», — пояснил Тотолян.

Также иммунолог добавил, что в случае с SARS-CoV-2 работают обычные меры по укреплению иммунитета, и порекомендовал в качестве профилактики комплексное применение витаминов, особенно C и D.

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