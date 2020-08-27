Санкт-Петербург, 27 августа, 2020, 15:38 — ИА Регнум. Гимназия №363 Фрунзенского района Санкт-Петербурга практически готова открыть двери школьникам 1 сентября, с выполнением всех рекомендаций Роспотребнадзора, связанных с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор гимназии Ирина Акатова.

Карина Саввина Стадион гимназии №363 Петербурга

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"Школа готова на 100%. Ну на 98%, потому что у нас еще не развешаны санитайзеры. Но все они куплены, вода куплена, помпы, дозаторы, лампы бактерицидные. Всё, что нужно», — заявила она.

Гимназии не выделяли дополнительного финансирования на закупку оборудования — обошлись своим бюджетом.

Здесь учатся более 900 детей. Как правило, в школу открыт только один вход, но в связи с пандемией и новыми требованиями, было решено открыть все четыре. Потоки распределят примерно поровну. «Этого будет достаточно», — считает директор.

Первого сентября здесь устроят линейку для 1 и 11 классов, остальных ждет классный час и «онлайн-линейка». Затем, с 10 до 11 утра, учащиеся будут постепенно приходить в школу на урок, посвященный 75-летию Победы. Через каждый из четырех входов будут проходить по два класса за раз, интервал между потоками составит 15 минут.

Со 2 сентября в гимназии начнутся обычные уроки, учреждение решило пойти по пути смещенного графика: начальная школа стартует с 8:30, основная и средняя школа — на час позже, с 9:30.

График прохода в здание тоже составлен: здесь на каждый вход за раз будет приходиться всего по одному классу, за редким исключением, но времени у них будет всего по 10 минут, чтобы раздеться и разойтись по кабинетам.

Карина Саввина Гимназия №363 Петербурга

На входе ребят будут встречать с термометрами, чтобы измерять температуру. Дежурные уже назначены. «Это будут делать работники, которые не заняты на первых уроках», — объяснила Ирина Акатова.

На посещение столовых выделили по 15−20 минут для потока, в пищеблоке будут кормить сразу по четыре класса начальной школы или по шесть-семь классов основной и средней школы.

Администрация не станет требовать от педагогов обязательно носить средства индивидуальной защиты, добавила директор, хотя коллектив гимназии можно назвать возрастным.

«Конечно, это неудобно — вести урок в маске. Если он (педагог) сможет, пусть ведет. Но раз разрешено без масок, то будут вести без масок, соблюдая, конечно, дистанцию, проводя регулярно обеззараживание воздуха. У нас опытные учителя, но за 60 — немного», — сказала директор.

Ради очного обучения гимназия готова выполнять новые требования Роспотребнадзора, подчеркнула она. В школе объявления напоминают об обязательных мерах предосторожности не только на стенах, но и на ограде футбольного поля: «соблюдай дистанцию», «избегай физического контакта».

«Для нас всё это необычно, но подъёмно. Такая нестандартная ситуация уже полгода у нас — мы ожидали новых правил, требований, обязанностей. Но учебный процесс стоит того», — считает Ирина Акатова.

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