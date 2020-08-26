Санкт-Петербург, , 19:26 — REGNUM Руководство школы №321 Петербурга уверено в готовности учреждения к новому учебному году в соответствии с новыми требованиями Роспотребнадзора и опровергает слухи об «обязательном возвращении» дистанционного обучения с 20 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Школа №321 в Петербурге Карина Саввина © ИА REGNUM

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"Встречался с родительским комитетом. Столько информации разной, есть официальная на сайте, а есть в СМИ, в соцсетях непонятно что — никто ничего не понимает», — рассказал директор школы Дмитрий Машковцев.

По его словам, в основном родители боятся, что дистанционка, через которую они были вынуждены пройти в четвертой четверти, вернется, причем эта информация якобы распространяется по линии школ.

«Потому что муссируется в СМИ, что с 20 сентября всех переведут. Я не знаю, кто о чем говорит, будет так или нет, но с 1 сентября мы работаем в нормальном режиме», — подчеркнул Машковцев.

Как пояснил директор, комитет по образованию Санкт-Петербурга действительно проводит сертификацию учителей по дистанционному обучению, помогает им овладеть этой техникой, чтобы они были готовы.

«То, что грянуло в марте месяце, показало, что надо учить педагогов этим средствам и способам дистанционного обучения. Для этого организовано обучение преподавателей. Но никто не говорит, что с 20 — го или еще какого-то сентября мы переходим на дистанционку. Готовят всех на всякий случай: понятно, что никто не знает, что будет завтра, что будет даже 31 августа», — сказал директор.

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В здании школы №321 Карина Саввина © ИА REGNUM

Школа №321 Центрального района на Социалистической улице была основана еще в 1817 году как Благородный пансион при главном Пединституте, а с 1830 по 1917 год здесь функционировала Первая Санкт-Петербургская классическая гимназия. Сейчас здесь учатся около 500 человек. Классы уже распределили по кабинетам, график перемен и уроков менять не планируют — масштабы исторического здания позволяют разместить всех учеников и не смешивать потоки.

«У нас такая планировка — уникальное здание, Бенуа строил школу, ей больше 200 лет. У нас хватает места, огромные разделенные рекреации — мы выделяем места для отдыха», — пояснил Машковцев. «Я спокоен — организационные и хозяйственные вопросы мы решили. Мы готовы», — добавил он.

Входов в школу два, будут задействованы оба. Обычно так и бывает, но теперь в учреждении решили перераспределить движение школьников — со стороны улицы Правды раньше проходили только три-четыре класса, у которых кабинеты расположены в том же крыле. Теперь вся начальная школа будет заходить с улицы Правды, остальные — со стороны Социалистической улицы.

«Нам повезло. У нас не 2 тысячи человек и не один вход. Иначе, когда график составляют некоторые, приходится по 3 минуты на один класс — это нереально. А у нас нормально, по 10−15 минут», — считает Машковцев.

Холл школы №321 в Петербурге Карина Саввина © ИА REGNUM

Дезинфекторы, антисептики, рециркуляторы воздуха уже закуплены и поставлены в школу. Лампы переносные, чтобы очищать большее количество помещений.

«На все кабинеты не хватает ламп, но у нас по три на этаж, они могут работать во время урока. После каждого урока будем переносить. А в столовой у нас есть небольшая лампа. С этим проблем у нас нет — финансирование выделяли дополнительное. Вопрос организационный более сложен, а что касается оборудования, то кто-то помог, я позвонил — мне привезли 300 литров дезинфектора с сертификатами, родители помогают. Деньги не собирает никто, естественно», — подчеркнул директор.

В школе есть как минимум 14 бесконтактных термометров, но все использовать не будут: по два на вход будет достаточно, считает он. Измерять температуру станут дежурные администраторы, дежурные учителя с 08:00. Доплаты за это не полагаются. «У нас и так всегда были дежурные учителя, теперь будут измерять температуру», — сказал Машковцев. Педагогам на уроке рекомендовали надевать маску при приближении к ученикам, то же самое делать ради собственной безопасности при выходе в рекреацию.

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Новые антикоронавирусные правила сильнее затронули вечера в школе: если раньше продлёнку проводили совместно, то теперь классы смешивать нельзя, из-за этого пришлось отказаться от продленного дня для шестиклассников и старше, так как на них не хватает сотрудников.

«Потеряли продлёнку, начиная с 6-го класса. К сожалению, у нас ставок больше нет. С 1 по 5 классы, где самые «проблемные» дети, мы ее обеспечили», — пояснил Машковцев.

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В здании школы №321 Карина Саввина © ИА REGNUM

Однако значительную часть времени ученики, особенно старшей школы, тратили, скорее, на дополнительное образование — из 500 ребят 450 стабильно занимаются в различных кружках, секциях, ходят на футбол, на музыку, театр, ориентирование.

«У нас последние дети уходят в 9 вечера. Занимаются с удовольствием. Но это же были сборные группы, а сейчас мы вынуждены как-то по классам распределять. Значит, подумали, если два занятия в неделю, то в один день занимаются ребята из одного класса, пока у других самоподготовка, во второй день — наоборот. Что делать, деваться-то некуда. Мы не сами придумали, есть жесткие постановления, которые надо выполнять. И мы сейчас продумываем, как это сделать наиболее эффективно», — объяснил Дмитрий Машковцев.

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