Пекин, 27 августа, 2020, 13:31 — ИА Регнум. Фотографии обновленной версии кроссовера Chery Tiggo 8 появились обнародованы на сайте издания Autohome.

Autohome Chery Tiggo 8

По информации журналистов издания, фото были сделаны на автопредприятии Chery в Китае.

Судя по полученным снимкам, рестайлинговая версия Chery Tiggo 8 получит полностью новую лицевую часть кузова. Так, решётка радиатора имеет иную форму и «пиксельный» хромированный узор. В светодиодной головной оптике можно отметить двойные росчерки дневных ходовых огней. Обновлённый кроссовер в целом выглядит более агрессивно, чем базовая модель.

Что же касается салона, то там изменения менее заметны. Модель оснастили модернизированной мультимедийной системой. При этом в салоне по-прежнему имеются три монитора.

Ожидается, что в движение автомобиль будет приводить 1,5 — либо 1,6-литровый турбомотор.

Напомним, в июле 2020 года дилеры автокомпании Chery в России реализовали 894 автомобиля. Это на 100% больше уровня продаж прошлого года.

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