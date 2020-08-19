Москва, , 13:03 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery представил новую комплектацию кроссовера Tiggo 4 для авторынка России. Об этом сообщается на сайте компании.

Место базовой комплектации Start (999 900 рублей) заняла ещё более дешёвая версия Base (969 900 рублей). В этой комплектации Tiggo 4 оснащается 113-сильной атмосферной «четверкой» рабочим объёмом 1,5 л и механической трансмиссией.

Также версия Base оснащена: бесключевым доступом в салон, дистанционным запуском мотора, парктроником, воздушными подушками безопасности, кондиционером, электроподогревом передних кресел, полным пакетом электрических стеклоподъёмников, боковыми зеркалами заднего обзора с электрической регулировок и обогревом, а также литыми дисками размером 16 дюймов и системой контроля давления в шинах.

Чуть более дорогая комплектация Start отличается от Base диаметром колёсных дисков — здесь они на 17 дюймов. Кроме того, у этой версии мотор на два литра мощностью 122 л. с.

Стоит отметить, что комплектация Comfort была пересмотрена. Теперь вместо 122-сильного мотора и вариатора в этой версии авто будет 1,5-литровый «атмосферник» и механическая трансмиссия.

Ранее российские автоцентры завезли 147-сильные кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro. Дата начала продаж и цена модели пока не сообщаются.

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